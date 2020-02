Continúan las colectas de sangre todo febrero

Con el objetivo de fortalecer la donación voluntaria, el Banco de Sangre Central de Misiones programó colectas durante todo febrero en distintos puntos de la provincia, ya que es la forma más segura de garantizar un óptimo stock de hemocomponentes sin requerir donantes dirigidos.

En este marco, las próximas colectas serán el miércoles 12 de febrero en Puerto Leoni, el sábado 15 en San Vicente, el miércoles 19 en Cerro Azul, el viernes 21 en San Ignacio, y finalmente el sábado 22 en Wanda

Además se mantienen las postas de donación en la sede central ubicada en el Hospital Madariaga, en la plaza 9 de Julio, en el Samic de Oberá y el Samic de Eldorado.

Puede ser donante de sangre toda persona mayor de 16 y hasta 65 años, tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados, pesar más de 50 kilos, no tener fiebre o no haber padecido alguna enfermedad en los últimos siete días, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan un riesgo para el receptor.

La donación de sangre es un hábito saludable que no representa ningún perjuicio para el organismo. Una bolsa recoge 450 centímetros cúbicos, con lo que se preparan tres hemocomponentes y no representa ningún riesgo para el donante.

El Territorio.