Confirmaron nuevo caso positivo de COVID-19 entre trabajadores aislados del Madariaga

Anoche, se confirmó un nuevo caso positivo de COVID-19 en Misiones, el número 30. Se trata de una médica que estaba aislada desde el sábado y ayer habría manifestado fiebre. La profesional había dado gen E positivo y, con la clínica, pasó a ser considerada caso positivo. Anoche se dispuso su internación.

En tanto, otros 49 trabajadores del Hospital Madariaga, entre ellos 13 médicos y 7 enfermeros, cumplen aislamiento preventivo por ser considerados casos sospechosos de COVID-19. Esto fue confirmado a través de un informe al personal del nosocomio por la gerente asistencial, Dalila Buhl, el director ejecutivo Miguel Dictar y el jefe del Servicio de Infectología Gustavo Méndez.

Entre los 50 trabajadores aislados, hay un grupo al que ya se le realizó el estudio PCR y dio como resultado gen E positivo por lo que se les repetirá el testeo en 72 horas. Según especifica el mismo informe interno del Madariaga, si estos trabajadores vuelven a dar positivo para el gen E, serán considerados de todos modos positivos para SARS CoV-2, el virus que ocasiona la enfermedad pandémica COVID-19.

El resto de los trabajadores aislados estuvo en contacto con los primeros y en algún momento violó el cuidado personal (distancia social y uso del barbijo). Si consideramos que cada trabajador tiene un mínimo de 4 contactos estrechos (pareja e hijos) hay un mínimo de 200 personas aisladas con sospecha de haber contraído el nuevo coronavirus hoy en Posadas.

Según detallaron los directivos del Madariaga, se hisopará a todos los trabajadores del hospital aislados, pese a que hoy ninguno de ellos tiene síntomas.

A los que continúen asintomáticos, se los testeará dentro de 10 días mientras que los que tengan síntomas serán estudiados inmediatamente, por lo que deberán avisar a sus respectivos jefes de servicios para coordinar su atención y testeo en la Guardia.

Esta semana, luego de dar negativos en el PCR, regresaron al hospital 15 de sus trabajadores.

“Nosotros confirmamos con el gen E positivo”

El gen “E” tiene en vilo desde hace varios días no sólo al personal del Hospital Madariaga sino también a todos los misioneros. Vale recordar que el estudio de PCR para diagnosticar el nuevo coronavirus (SARS CoV-2) detecta el gen E (que envuelve al virus), el gen RdRp y el gen N (núcleo).

¿Pero qué significa cuando el PCR de una persona sólo da positivo para uno de estos genes o marcadores? ¿Tiene COVID-19?

Consultado al respecto por PRIMERA EDICIÓN, el doctor en Bioquímica, licenciado en Genética, investigador asistente del CONICET, docente de la Facultad de Medicina de la UBA, el misionero Federico Penas, indicó que “en principio, esos pacientes según la muestra que les tomaron son positivos, tienen el nuevo coronavirus en sus células. La PCR permite amplificar millones de veces una zona del material genético, si detectamos y levanta para este gen (E) significa que esas células tenían nuevo coronavirus (SARS-CoV-2)”.

Pena, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS-UBA, CONICET), está abocado en la actualidad al procesamiento de las muestras para diagnosticar COVID-19 en Buenos Aires, “tanto en el laboratorio del INBIRS como en el Malbrán hoy damos como caso positivo para COVID-19 ante la presencia de un sólo gen pero no me parece mal que Misiones repita la prueba de laboratorio si no está segura del resultado”.

“Si hay dudas, no está mal repetir el estudio”

Para el especialista, radicado hace más de 25 años en Buenos Aires, “la decisión de aislar a los pacientes con gen E y sus contactos estrechos es más que necesaria” y, agregó que, “no creo que esté mal que, si tienen dudas respecto al diagnóstico, decidan esperar y repetir la muestra, pero no se debe esperar mucho para volver a tomarles la muestra para confirmar o descartar estos casos como COVID-19”.

En este contexto, consideró que “es lógico que se planteen dudas porque ese personal de salud no estuvo en contacto con pacientes internados con COVID-19. Y si bien en Misiones hay circulación comunitaria, en principio no hay trasmisión del virus en Posadas, a menos que sean todos asintomáticos”.

“El gen E es específico para SARS-CoV-2”

Según explicó Pena, “el gen E es una parte del virus que se llama envoltura viral y es específico para SARS-CoV-2, nosotros en el laboratorio nos encargamos de mandar a secuenciar para tener seguridad de los kits que nos estaban mandando desde China y algunos nacionales, y para estar seguros de lo que estábamos levantando era específico del nuevo coronavirus, precisamente usábamos como base el gen E”, argumentó.

En este contexto, un resultado de PCR positivo para gen E indicó que “quiere decir que estas personas, en principio, estuvieron en contacto con el virus y este entró porque cuando hicieron hisopado levantaron para gen E. Decimos `levantar´ en la jerga de biología molecular, significa que la PCR detectó ese gen y lo amplificó”.

Explicó que cuando el paciente tiene una carga viral muy alta levanta los tres genes: E, N y R.

“No desestimamos los casos de gen E positivo”

Altas fuentes del Gobierno provincial consultadas por PRIMERA EDICIÓN ratificaron ayer que “no desestimamos los casos de gen E positivo, sino que procedimos como si fueran positivos (aislamos al paciente y a los contactos estrechos) y se repitió la muestra a las 72 horas”.

Precisaron que, en el caso de la médica del Madariaga (hasta ahora la única de ese hospital con diagnóstico confirmado), al dar por segunda vez positivo para gen E se consideró positivo de COVID-19 y, su bebé, positivo para gen E, fue dado como positivo por contacto estrecho.

La ventaja de ser ciudad chica

“Sabemos que los laboratorios de Buenos Aires, incluido el Malbrán, dan por positivo para SARS-CoV-2 con un solo marcador, pero ello es así porque no se pueden dar el lujo de dejar pasar un caso sospechoso. Nosotros somos una provincia mucho más pequeña y hasta el momento tenemos 29 casos, por lo que tenemos la oportunidad de saber dónde viven los pacientes, buscarlos y repetir la muestra a las 72 horas”, fundamentaron.

Recordaron además que son varios los que dieron positivo para gen E y que en la segunda muestra dieron negativo.

Respecto a los 50 trabajadores del hospital Madariaga que permanecen aislados, aseguró que “este número de personal de salud esté hoy aislado puede ser visto como una debilidad del sistema, pero creo que más bien muestra la fortaleza del hospital que, pese a tener a parte de su recurso profesional en sus casas, sigue funcionando normalmente”.

Aseguró además que fue descartado un error del laboratorio, luego de haberse revisado todos los procedimientos.

Otros criterios

Según las fuentes consultadas, el estudio de laboratorio del paciente de 93 años diagnosticado el 30 de mayo como el caso positivo número 28 en la provincia, también mostró la presencia de un solo gen o marcador: el gen N.

En este caso, se resolvió por considerarlo como positivo por su clínica y porque el paciente tiene comorbilidad.

La médica del Madariaga, en cambio, debió esperar dos PCR con el mismo resultado (gen E activo) para ser considerada con SARS-CoV-2 positivo. Su pequeño hijo, que también dio gen E positivo, fue confirmado como paciente positivo el mismo día que su mamá.

