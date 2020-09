Concejo Deliberante analiza el cierre de comercios los domingos

Miembros de la Comisión Directiva de Asociación de Empleados de Comercio de Oberá (AECO) y de la Cámara Regional de Industria Producción y Comercio (CRIPCO), se encontraron el lunes con los Concejales para dialogar sobre el pedido del gremio para el cierre los domingos de los comercios no esenciales en la ciudad.

Carlos Mielniczuk, presidente de la CRIPCO, señaló al finalizar la reunión que hay normas a nivel nacional que regulan el descanso de los empleados, “es un tema que lo establecen las leyes nacionales de contrato de trabajo, por lo tanto lo que hay que cuidar es no ir en contra de esas normas de nacionales y sobre todo no prohibir“.

“La verdad es que no estamos en un momento en que, por la situación que estamos viviendo que es excepcional, de establecer alguna norma que involucre esto de forma permanente. Lo más importante es lograr un consenso en este tema y no limitar para que después no tengamos cuestionamientos o reclamos por discriminación o por otros temas”, manifestó.

Por su parte el Secretario de Asuntos Laborales de AECO, Ramón Diello, indicó que “no es fácil concordar con la parte patronal en las cuestiones laborales cuando afectan intereses económicos. El sindicato no viene por esa cuestión, sino que la solicitud es por una cuestión solidaria con esas familias que en otras épocas o fuera de época de pandemia, tienen que trabajar los domingos y tienen que estar disgregadas las familias”.

“Nosotros estamos bregando por la unidad de la familia del trabajador mercantil, siempre dentro de las posibilidades. No tratamos de coartar la libertad de trabajo, ni la libertad de vender, pero si hemos podido comprobar que estos supermercados pueden cerrar los domingos, porque hace cuatro meses que no abren esos días y todos vivimos perfectamente”, expresó el gremialista.

Por último, Diello añadió luego de la reunión que una “posibilidad superadora” que se planteó es que los grandes supermercados se turnen para abrir los domingos, algo similar a lo que hacen los farmacéuticos, cuestión que será analizada como alternativa a su reclamo.

