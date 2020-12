Con público, Okulovich se presenta en la última del año de TC

Luego de un primer fin de semana exitoso desde lo organizativo, el flamante circuito San Juan Villicum se repetirá como escenario para decretar a los nuevos campeones de Turismo Carretera y TC Pista, en el marco de la tercera cita de la Copa de Oro y Plata Río Uruguay Seguros.

Tras tres años consecutivos de reinado en La Máxima, el campeón vigente y referente de Chevrolet -Agustín Canapino- entregará el trono. El arrecifeño no tuvo buenas actuaciones en las dos fechas de la Copa (a pesar de ser el máximo poleman del año con tres clasificaciones como el más veloz) y llegará sin chances de defender el título a San Juan. Los grandes candidatos serán Mariano Werner (Ford) y Juan Cruz Benvenuti (Torino).

El misionero Carlos Okulovich estará presente en la última del año con la inyección anímica luego del triunfo en la última fecha del TN. Con este entusiasmo, buscará cerrar de la mejor manera el campeonato y el objetivo claro de poner al Torino del Gurí Martinez Competición entre los diez mejores de la última final del 2020.

Es una semana particular para la categoría ya que se repite el mismo trazado que el fin de semana pasado y muchos Equipos, pilotos y autos permanecieron la mayor parte de la semana en el escenario internacional. Así se trabaja y así se vive la antesala al coronación del campeonato en el cual será parte el misionero es el único representante.

En el campeonato general, “Oku” se ubica en el puesto 23°, la meta es dejar lo mejor en esta última del año y finalizar entre los diez primeros de la carrera final.

En dialogo con EL DEPOR comentó: “con ganas de cerrar bien el año, creo q estamos mejor que el finde pasado con el Torino encontramos un camino mucho mejor para el momento de la final del domingo pasado y de esa manera vamos a arrancar este sábado” resaltó.

Con respecto a los trabajos de la semana: “seguro que vamos a tener un potencial para estar más adelante. El objetivo es estar entre los 10 primeros y así que esperemos cerrar de esa manera el año” señaló Carlitos.

Teniendo en cuenta que se repite el mismo autódromo, la categoría y el predio quedó habilitado para quien quiera permanecer en el autódromo durante la semana esperando las actividades que comienza el sábado con las clasificaciones.

Con respecto a esto, expresó: “es una semana particular, no se da habitual esto me mantengo activo realizando caminatas en el circuito a la tardecita cuando baja un poco el calor. Además fui dos veces supermercado y estamos bien provistos” comentó sobre su estadía en el circuito de Albardon a unos 11 km de la capital sanjuanina.

Así será la definición

El entrerriano Mariano Werner, con el Ford del Fadel Memo Corse, es el máximo candidato: sumó tres triunfos en el año (uno en San Nicolás y dos en el Roberto Mouras de La Plata) y aventaja por 18 unidades a su inmediato perseguidor, Benvenuti. Ambos ya consiguieron al menos un triunfo en el campeonato, requisito obligatorio a nivel reglamentario para poder consagrarse como campeón del TC.

Pero las cuatro marcas desembarcarán en la fecha final con oportunidades, ya que Gastón Mazzacane, con el Chevrolet del Coiro Dole Racing, y Jonatan Castellano, con el Dodge alistado por su propia estructura, se encuentran en el tercer y cuarto escalafón del campeonato, respectivamente.

Ninguno de los dos, hasta ahora, pudo consumar una victoria que los erija como serios candidatos y deberán ganar -sí o sí- en la décimo primera fecha si es que pretenden obtener el mote de monarca de la especialidad.

De los 15 pilotos que lograron clasificar a la Copa (12 por la etapa regular y tres por el sistema de último minuto), sólo 13 tienen chances matemáticas en el escenario cuyano: a los cuatro corredores ya mencionados se suman Christian Ledesma (Chevrolet); José Manuel Urcera (Chevrolet); Mauricio Lambiris (Ford); Nicolás Trosset (Dodge); Juan Pablo Gianini (Ford); Julián Santero (Ford); Juan Bautista De Benedictis (Ford); Santiago Mangoni (Chevrolet) y Esteban Gini (Torino). Valentín Aguirre, que obtuvo dos victorias con el Dodge del JP Carrera, no integra ese selecto grupo que se dirimirá la Copa.

El TC Pista cuenta con dos actores protagónicos que se escaparon del resto de los competidores: Andrés Jakos (Dodge del Coiro Dole Racing) y Germán Todino (Torino del Alifraco Sport). Están separados por apenas 2.5 unidades de diferencia -a favor del piloto de Dodge- con 70,5 puntos en juego (la misma cantidad que el Turismo Carretera).

Por primera vez desde el reinicio de la actividad, habrá presencia de público: 4.000 personas, cantidad es equivalente al 30% de la capacidad de las tribunas del circuito, disfrutarán de las definiciones. Sólo resta una fecha para conocer el campeón 2020 de Turismo Carretera y TC Pista. ¿Quiénes lograrán el título?

Con público

Se viene el cierre de la temporada del Turismo Carretera y luego del análisis de lo vivido el pasado fin de semana, el Comité Covid, el Ministerio de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Deportes y la ACTC decidieron poner a la venta entradas equivalentes al 30% de capacidad en tribunas del Circuito San Juan Villicum. Están previstas para que el público sanjuanino pueda disfrutar de una jornada histórica donde se conocerá el nuevo campeón del TC.

Luego de una exitosa jornada vivida en conjunto entre el TN y el TC, y posterior a reuniones con los responsables de salud de la provincia, se informo que hoy se pusieron a la venta 4 mil entradas para los sanjuaninos amantes del automovilismo.

Cabe aclarar que esa cantidad es equivalente al 30% de la capacidad que tienen las tribunas del Circuito, quedando prohibido ubicarse en sectores de acampe o campo vip. Además, se contará con 400 butacas que se destinarán al personal de salud y seguridad de la provincia, reconociendo la labor realizada durante el 2020 por el bienestar de nuestra población.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta todos los protocolos para que los sanjuaninos puedan disfrutar de la carrera, promoviendo los cuidados necesarios, el uso de tapa boca y el distanciamiento físico entre espectadores.

Los tickets podrán adquirirse en boleterías del cine del Espacio San Juan Shopping Center, entre las 10 y las 22 horas del jueves 17 de diciembre. En todos los casos, el público asistente deberá ubicarse en tribunas Premium, Panorámica o Fin de Recta, estando prohibido el sector de acampe.

El precio será de 300 pesos para cualquiera de las tribunas, y los estacionamientos de puertas 7 y 9 estarán a la venta con un costo de 100 pesos. Vale aclarar que la entrada es solo para la actividad de domingo 20 de diciembre, ya que el sábado 19, para entrenamientos y clasificación, no estará habilitado el ingreso del público.

Un tema principal para quien decida acercarse por las boleterías es que únicamente se venderán los tickets a personas que presenten DNI con domicilio en San Juan, y podrán abonar solamente de contado efectivo.

Primera Edición.