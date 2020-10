Con otros siete casos de coronavirus, la provincia superó los 300 contagios

Misiones reportó este viernes siete nuevos casos de coronavirus, según el parte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública. Con los nuevos positivos, la provincia llegó a los 301 contagios desde el primero que fue detectado el 27 de marzo.

De los siete nuevos casos reportados, tres corresponden a Puerto Iguazú, dos a Posadas, y otros dos a Eldorado. Cinco de los siete nuevos contagiados poseen nexo epidemiológico establecido. En tanto en dos casos el nexo está en “estudio”, detalla el boletín epidemiológico.

Actualmente hay 70 pacientes con el virus activo: 34 de Iguazú, 18 de Posadas, 7 de Wanda, 4 de Eldorado, y 1 en Aristóbulo del Valle, Oberá, Gobernador Roca, Leandro N. Alem, Puerto Esperanza, Puerto Piray y Corpus.

De ellos, nueve se encuentran internados, mientras que 61 están en condición de externados bajo estrictas medidas de bioseguridad.

Hasta el momento el Sars-Cov-2 cobró seis víctimas mortales y 225 pacientes ya recibieron el alta médica. La cartera sanitaria informó hoy que hubo otros cuatro recuperados. Preventivamente son 1.211 las personas aisladas.

Wanda aislará a infectados en un hotel

Hace unas horas se dio a conocer que debido al aumento de casos de Covid-19 en la localidad de Wanda, el Comité de Crisis había decidido que aquellos pacientes con diagnósticos positivos serían aislados preventivamente en el polideportivo Fitti Kruse, que fue acondicionado para tal fin con 50 camas.

Sin embargo, en el transcurso de la tarde la situación dio un giro. “El tema del polideportivo era para la gente que no tiene donde quedarse sola, pero hubo cambio de planes. Me llamó el intendente y me dijo que hay un lugar específico donde se los va a enviar, que es un hotel”, indicó Favio Vera, director del Hospital de Wanda.

Según trascendió, esta decisión fue tomada para brindar mayor comodidad a los aislados, aunque bajo el mismo criterio que la medida anterior, será para aquellos que no cuenten con espacios para aislarse solos. El objetivo es proteger a los más cercanos y así evitar una cadena de contagios.

Según información a la que accedió El Territorio, el municipio se hará cargo de los alimentos para estos pacientes. En tanto, el hotel fue puesto a disposición por su propio propietario.

El Territorio.