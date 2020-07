Comunas apuran la media distancia y la Provincia evalúa un suburbano

La emergencia sanitaria y epidemiológica por coronavirus en el país derivó en la suspensión del transporte de media y larga distancia. Si bien hay pedidos de las empresas de este rubro para su pronta reactivación, no hay respuestas concretas. La autorización en lo que respecta al servicio interurbano depende exclusivamente del gobierno de la provincia, más allá de las gestiones que pueda realizar el Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante o el Comité de Crisis de cada localidad.



El Soberbio, Oberá, Puerto Rico y Montecarlo son algunos lugares desde donde sus autoridades presionan, instrumento legal mediante, por el retorno del servicio interurbano ante el requerimiento de la comunidad. Entre las argumentaciones de la solicitud se esboza, por ejemplo, la necesidad de los vecinos que deben trasladarse por salud o por trámites bancarios a pueblos cercanos debiendo abonar altos costos de remís.



Fabián González, director General de Transporte de la Provincia, fue determinante en que únicamente está habilitado el transporte Metropolitano que une Posadas, Garupá y Candelaria, sin embargo se analiza la posibilidad de habilitar un “servicio suburbano”.



“Se ve la necesidad de la gente que necesita moverse en los municipios de cabecera pero por el momento no está habilitado y se está trabajando con las cuestiones del protocolo”, señaló el funcionario en declaraciones radiales.

“Por ejemplo, Eldorado es cabecera de departamento y tiene cinco localidades con las cuales se intercomunica. Es decir un suburbano que se mueve solamente en esas localidades de cercanía del departamento. Eso es algo que está en estudio”, explicó, al tiempo que agregó que “sucede en la ruta 14 como en la 12, las personas deben dirigirse sí o sí al departamento cabecera; estamos analizando cuando quizá no exista ningún afectado, se verá la posibilidad de habilitar el transporte; porque se quiere evitar ir transportando el virus a otras partes de la provincia.



“Hemos elevado todo al equipo asesor del gobernador Oscar Herrera Ahuad para que lo tengan en cuenta y cuando la pandemia calme, porque depende mucho también de lo que pueda suceder, porque cada vez que se piensa en volver aparece algún nuevo caso y lo que dijo el gobernador es que lo que menos se quiere hacer es trasladar el virus de un municipio a otro, es una situación muy compleja donde hay que tener mucho cuidado”, remarcó.



Además el funcionario comentó que se sabe de la necesidad de la gente de moverse. “Hemos tenido muchas reuniones con empresas e intendentes que han manifestado la necesidad pero se tiene en cuenta la salud y preservar vidas y Misiones ha demostrado que ha tenido en cuenta la salud, es un trabajo prioritario y por eso se están tomando este tipo de medidas”.



“Todo lo que es interurbano o el transporte que circule por rutas provinciales debe ser autorizado por la subsecretaría de Transporte de la Provincia”, agregó.



Por otra parte, consideró que la diferencia entre un urbano y un interurbano es la cantidad de tiempo que van a estar las personas dentro de las unidades. “Los colectivos de larga distancia no van a poder viajar con las ventanillas abiertas por cuatro horas”.



Reclamo de los municipios

Pese a que no es facultad del Concejo Deliberante, el jueves pasado ediles de El Soberbio trataron la habilitación para el transporte de colectivos que se había autorizado mediante resolución municipal 12/ 20. Esto se debe a los últimos casos conocidos en Garupá. En el instrumento elaborado por el Deliberativo y el Comité de Crisis se autorizaba el transporte de colectivo entre Colonia La Flor, Colonia Paraíso y San Vicente.



Según pudo averiguar este medio, el gobernador le solicitó al intendente, Roque Soboczinski, que postergue esa medida. Desde el Partido Agrario y Social (Pays) cuestionaron esta medida de suspensión.El concejal Nelson Brettin expresó que “ ayer hablé con el intendente y estaría en vías de solucionarse el tema, no tiene sentido que haya casos en Garupá y que nos suspendan a nosotros, que teníamos todo listo”.



Por otro lado, el Concejo Deliberante de Caraguatay y el de Montecarlo elevarán un pedido de protocolos y activación del servicio interurbano que conecta ambas localidades, a través de la empresa Kruse. Hace varias semanas los vecinos de Caraguatay y colonia Tarumá plantearon la necesidad de contar nuevamente con este servicio ya que necesitan trasladarse a Montecarlo para atención médica, bancos, servicios de energía eléctrica, supermercados, farmacias y contratar un servicio de remís les es imposible por los costos.





“Tuvimos reunión con representantes de la empresa Kruse, con el Concejo de Caraguatay y acordamos hacer la solicitud a la Subsecretaría de transporte de la provincia”, explicó la presidente del Concejo de Montecarlo, Graciela Oliveira.





Sin autorización, una empresa presta servicios interurbanos

A pesar de que ningún municipio de la región Paraná Medio autorizó el servicio de transporte interurbano de pasajeros, los colectivos están cumpliendo con frecuencias diarias entre los pueblos y sumaron algunos destinos más. Puerto Rico, Garuhapé, Ruiz de Montoya y Capioví son unidos por servicios que recorren los barrios más alejados de cada localidad y que distan varios kilómetros unos de otros.



El servicio interurbano funciona por cuenta de la empresa que lo ofrece, que es la misma que habitualmente hace ese y otros recorridos, Expreso Misiones. Entre San Miguel y Garuhapé (municipio de Garuhapé) hay quince kilómetros y los colectivos son la única alternativa accesible para llegar al pueblo y acceder a los servicios que allí hay, entre ellos, el cajero.



Capioví tiene en San Gotardo a uno de sus barrios más alejados, hay más de nueve kilómetros entre un lugar y otro y los servicios, como en la mayoría de los pueblos que tienen población rural, están en las localidades. Allí se concentran cajeros, bancos, correo, supermercados, acción social, juzgados y policía, entre otros.



Los micros están ofreciendo un servicio regular pero muy reducido en frecuencia que comienza en su mayoría a las seis y tiene su último recorrido cerca de las 19 bajo la figura “Horario de cuarentena”.



Consultado sobre esta situación, Fabián González, director General de Transporte de la provincia, aseveró que “formalmente no hay nada autorizado; estarían fuera de la ley. Se enviarán inspectores a esas zonas y de contactarse la irregularidad las empresas recibirán una sanción”.



Puerto Rico

En la sesión del Concejo Deliberante del 23 de julio, el edil Javier Techeira solicitó la adhesión al Decreto N° 980, Sistema Integrado de Transporte Metropolitano. La presentación se derivó para ser tratada en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación y Asuntos Sociales y se tratará en la sesión de anoche). En ese contexto, el edil publicó en sus redes que “esperemos contar con el acompañamiento necesario, ya que sería muy conveniente principalmente para los trabajadores de Puerto Rico que utilizan el servicio”.





Oberá-Guaraní, desde el 6 de julio

Luego de un poco más de 100 días sin el servicio del transporte interurbano que une la localidad de Oberá con la de Guaraní, volvió a circular la línea desde el 6 de julio pasado. La decisión se desprende de la Comisión de Transporte que es integrada por Municipalidad, Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo de Oberá, en tanto no cuenta con la aprobación de la Subsecretaría de Transporte de Misiones. Regresó el servicio esencial entre ambas localidades, teniendo presente que muchas personas viven en Guaraní pero trabajan en Oberá y se les dificultaba el traslado. Tras el pedido de la intendencia de Guaraní ante la Comisión de Transporte, se habilitó nuevamente la circulación de colectivos sin ingreso a la terminal de Ómnibus de Oberá. El servicio funciona de lunes a sábado. “Se hacía insostenible para el municipio trasladar a diario a muchas personas que se desempeñan en el sector de salud y otros sectores en Oberá”, dijo el alcalde Miguel Vargas.

El Territorio.