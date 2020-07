Cierra el Hotel Cabañas del Parque de Oberá

Lo confirmó uno de los propietarios y responsable de la administración, Nicolás Ostrorog. Hizo un arreglo con los empleados y a fines de este mes de julio cerrará sus puertas. La deuda acumulada de los últimos meses llevó a una situación insostenible y salvo que aparezcan créditos o subsidios reales, la decisión es irreversible, sostuvo. “El nivel de complejidad y haber parado tanto tiempo, hace que por los costos fijos sea imposible reabrir. Hay atraso de sueldo a empleados, proveedores. Cheques bien programados en su momento que rebotaron. La apertura está totalmente comprometida. No tengo forma de abrir. Si no sale un crédito o subsidios, de tantos que se anuncian, pero que se concreten, porque del anuncio a que se concrete hay un abismo. Piden cuestiones que no son sencillas de cumplimentar, por más buena predisposición, no puedo asumir la responsabilidad, sería irresponsable” explicó.

El reconocido hotel estaba en proceso de recuperación cuando se inició la pendemia. “Hasta fines de julio estaba en pausa, pero ahora decidí cerrar. Ya hablé con los empleados, llegamos a un acuerdo razonable y de acuerdo a mis posibilidades. Ya están buscando trabajo, los recomiendo, son excelentes personas. Ellos entendieron la situación” manifestó Ostrorog. “Cuando tomé el Hotel de las 48 habitaciones, solo 14 estaban en orden. Llegué a tener 41 en condiciones, con todo lo necesario para el servicio. Pero poner en marcha este monstruo lleva un recurso sustancial. Yo estoy totalmente de acuerdo en los protocolos, pero son impracticables. No puedo habilitar por parte, además en un marco de incertidumbre. No me sirve que trabaje un porcentaje de los empleados, con un cupo de ocupación, por debajo de la mitad de la capacidad, es imposible. El costo del protocolo, cumplirlo, hacen inviable el negocio. Mucho esfuerzo, bajar precios en la carta, alojamiento y poca ocupación, hacen un combo muy complicado. Abrir sería una aventura financiera, ni abriendo en su mínima expresión, hice todo tipo de proyección y no cierran los números. Sería irresponsable seguir acrecentando deudas” confesó.

Meridiano 55.