Centros de Estética y Cosmetología piden habilitación para trabajar

Uno de los rubros que todavía no pudo volver al trabajo es el de la cosmetología y estética. Manicuría, podología, masajes, tratamientos de la piel, son algunos de los servicios que prestan. Según manifestaron, tanto las profesionales como clientes necesitan la habilitación. Ya mantuvieron una reunión con el ejecutivo y aguardan respuestas.

“Ya pasó muchísimo tiempo. No tuvimos respuestas de la Municipalidad, nada, ni siquiera un no, creo que uno de los mayores males de esta pandemia es la incertidumbre. Hay colegas que trabajan a puertas cerradas, con el temor de que algo salga mal, tener mayores inconvenientes” expresó Carola Blasig.

La ciudad tendría alrededor de veinte centros profesionales. “Somos agentes de salud, trabajamos la piel, el estrés, con esta cuarentena nos necesitan. Trabajamos con laboratorios profesionales, que nos exigen todos los cuidados o no podemos trabajar, siempre trabajamos con guantes, cofia, cambiando sábanas, delantales, estamos acostumbradas a eso. Además trabajamos con un paciente-cliente por vez, así que no entendemos por qué no nos habilitan” señaló la cosmiatra Alejandra Nielssen. “Esperamos que nos habiliten a nivel provincial, según nos dijeron en la Municipalidad. Sabemos que en San Vicente, Puerto Rico, Alem. Colegas que nos dijeron que tienen habilitación de sus intendencias, por eso le pedimos al intendente que tenga en cuenta, tenemos un protocolo y lo vamos a cumplir” subrayó.

Por su parte, Matias Frick, Director de Asuntos Jurídicos, anticipó que la autorización de provincia podría llegar esta semana.

Meridiano 55.