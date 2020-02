Capacitación y jornada social en el Súper 4

La nueva edición de Súper 4 de La Liga Argentina, que desarrollará la competencia los días 14 y 15, tendrá su inicio el jueves 13 con una capacitación para entrenadores, amantes del básquet y público en general, que será dictada por los cuatro directores técnicos de los equipos participantes. Como así también una jornada social en el Centro Cívico de la ciudad de Oberá.

El Súper 4 de La Liga Argentina, es más que solamente una competencia entre los cuatro mejores equipos de la primera fase del torneo, representando a cada una de las conferencias de esa etapa de la competencia, lugar al que accedieron el local Oberá Tenis Club (OTC), Barrio Parque, Estudiantes de Olavarría y Deportivo Viedma.

En el marco de este evento tan importante, desde la Asociación de Clubes (AdC) se estableció que previo al inicio de las semifinales. El día jueves 13, se realizará a partir de las 16hs en el estadio de OTC, un curso dictado por los 4 entrenadores de los equipos participantes de la competencia. Por lo que Leo Hiriart (OTC), Elian Villafañe (B. Parque), Gustavo Ismael Fernández (Estudiantes O.) y Guillermo Bogliacino serán los responsables de transmitir sus conocimientos y experiencias. La actividad es destinada a entrenadores, estudiantes y profesores de educación física, amantes del básquet, periodistas y todo aquel que quiera ser parte del mismo.

El otro evento, será en el centro de Oberá, cuando a partir de las 17hs, se realice la jornada social de la que participarán los asistentes técnicos de cada equipo y dos jugadores: Marcos Figuerero (AT), Rodrigo Sánchez y Lucas Díaz de OTC; Marcelo Macías (AT), Patricio Rodríguez y Jeremias Sandrini de Estudiantes; Zaqueo Supertino (AT), Agustín Jure y Gabriel Mikulas de Barrio Parque; Ivan Ludueña (AT), Andrés Mariani y Keneth Jones de Deportivo Viedma, serán quienes estarán allí compartiendo actividades lúdicas y sorteos con toda la comunidad.