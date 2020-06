Aprobaron el protocolo para la apertura de bares y restaurantes en Misiones

El titular de la Asociación Misionera de Bares, Restaurantes y Afines (AMBRHA), Gustavo Alveranga habló con un medio posadeño y contó que “se aprobaron los protocolo de bares y restaurantes”. “Los hoteles más adelante”, aclaró.

“Tuvimos una reunión con el gobernador (Oscar Herrera Ahuad) junto a otras asociaciones”, relató.

A la vez, agregó que “ahora estamos esperando la resolución o el decreto; y si todo va bien se dará la apertura de los bares y restaurantes; claro que será con restricciones”.

“El gobernador nos explicó cómo viene la situación sanitaria también. Nos pidió y nosotros vamos a ser responsables; y vamos a seguir con todas las restricciones”, manifestó.

Agregó que “esto es algo que también se habló internamente con los colegas. No queremos dar ningún paso en falso porque sabemos lo que es estar cerrado; por eso estamos siendo prudentes”.

Alvarenga recordó que “este protocolo se aprueba a nivel provincial, pero después debe pasar por cada municipio y le dará su particularidad”.

En cuanto a la apertura, señaló que “estimamos que será este fin de semana o la semana que viene. Lo ideal sería aprovechar el fin de semana porque la gente está cobrando y por ahí quiere ir a gastar”.

En tanto, remarcó que “no sabemos cómo va a reaccionar la gente; es decir si irá o no a comer, si se sentará o no”.

Por otro lado, el titular de AMBRHA dijo que una propuesta es usar más el aire libre. “Que se trabaje sobre el uso del espacio público porque habrá restricciones en el salón de cada establecimiento, ya que habrá menos capacidad”. Adicionó que “esto es una propuesta para trabajarla”.

En referencia al protocolo deslizó que, a lo que ya implementan en los bares para la apertura, ahora se suma “el uso del barbijo y no piden guantes. En los manuales por ejemplo lo que nos piden es lavarse la mano. Además, se debe usar cofia y se respetar el distanciamiento social entre consumidores y los que trabajan. Como así también entre los que trabajan porque no pueden estar juntos sino que debe hacerse el distanciamiento, no pueden compartir mates”.

“Se debe ver como hacer el distanciamiento social entre las mesas para que no estén juntas con la de a lado para no perjudicar la salud”, expuso.

“Un 50% será la capacidad por local, respetando siempre el distanciamiento social”, subrayó. “Es tiempo de hacer oferta, de ingeniarse porque hay que darle seguridad a los clientes”, enfatizó.

Otra de las cosas que se está pensando es el menú. “Se está viendo tener una carta por mesa que luego debe pasar por protocolo (para desinfección) o algún menú con código QR. Es decir, empezar a lograr que se use la menor cantidad de cosas posibles”, indicó.

“Los colegas gastronómicos quieren trabajar así que están a la expectativa”, expuso.

“Suponemos que habrá más movimiento al mediodía”, deslizó.

