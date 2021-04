A contrarreloj, equipos del Ministerio de Educación están recorriendo todos los municipios de la provincia para encarar una cruzada que tiene como objetivo final captar nuevamente en el sistema educativo a todos aquellos estudiantes que perdieron contacto con la escuela durante el año pasado. Se trata de estudiantes de primaria y secundaria que por diversos motivos dejaron la escuela. Aunque prima la cuestión de la falta de dispositivos tecnológicos y conectividad o la dificultad para acceder a los contenidos, que por la pandemia de Covid-19 en su gran mayoría fueron virtuales, también hay jóvenes que, golpeados por la situación económica en sus hogares, debieron salir a trabajar.

“Tenemos a un 10% de los estudiantes de primaria y a un 10% de los estudiantes de secundaria que no se pudieron vincular. A esos estudiantes hay que ir a buscarlos”, habían explicado en diciembre pasado.

El 10%, sólo en el Nivel Primario representa a unos 15.000 estudiantes y habría una cifra similar en el Nivel Secundario.

Y aunque entre Nación y Provincia se repartieron 2.300.000 cuadernillos impresos para los chicos que tenían problemas de conexión o no contaban con dispositivos tecnológicos, tampoco alcanzó. “Hay gente que no se vinculó de manera virtual y hay personas que, teniendo a disposición materiales de estudio impresos, no fueron a retirarlos”, se dijo.

En ese sentido, apenas terminó el ciclo lectivo 2020 comenzó un diálogo con los intendentes, que son quienes más conocen su territorio, para que sean parte de esta acción que buscará volver a poner dentro del sistema educativo a los niños y adolescentes.

Para ello cada municipio abrirá espacios no escolares que se denominarán Centros de Apoyo Pedagógico y Tecnológicos. Allí concurrirán los chicos y un docente facilitador desde el 1 de febrero para evaluar en qué flaquearon o por qué se alejaron de la escuela, entregarles material educativo y lograr que completen los contenidos y materias que no pudieron aprobar el año pasado.

Al respecto, El Territorio dialogó con la subsecretaria de Educación de Misiones, Rosana Linares, quien contó que el proyecto “es parte de una acción y una política que venimos llevando adelante para resguardar la continuidad pedagógica, es decir, cómo hacemos para que los chicos que estuvieron en este tiempo de pandemia con distintas situaciones y con problemas de vinculación con la escuela retornen en el 2021 y continúen el recorrido académico que les corresponde y no que vuelvan a repetir o abandonar porque se quedaron muy atrás con sus aprendizajes”.

Todo es parte de un trabajo conjunto que se empezó a desarrollar entre el Consejo Federal de Educación y la Provincia, aunque esta tarea en particular se hace “en acuerdo con los intendentes, quienes ponen a disposición un espacio físico no escolar dentro de la municipalidad”.

Florentino Ameghino, por ejemplo, va a poner a disposición el Salón de usos múltiples (SUM), que tiene conectividad y dispositivos tecnológicos a mano. Oberá dispondrá del Punto Digital y el Espacio Maker. También ya se sumaron Apóstoles, Ruiz de Montoya y Montecarlo, por citar algunas de las 77 comunas de Misiones que ya dieron el visto bueno.

“La idea es que a partir de febrero los chicos que quedaron con libreta abierta asistan a esos espacios donde se van a encontrar con un docente facilitador pedagógico, que los va a orientar en cómo retomar las actividades académicas para que puedan volver después a su escuela y ya tengan algo visto”, señaló Linares.

El encuentro con los educadores será por turnos, para no generar aglomeración de personas y respetar el distanciamiento.

Estrategia

El desafío más grande de esta estrategia educativa será comunicacional para motivar a los niños y sus familias para que vuelvan a las instituciones.

“Queremos decirles a las familias que aquellos chicos que tuvieron algún inconveniente con la escuela, ya sea porque quedaron con libreta abierta o porque no se vincularon, pueden acercarse a estos centros pedagógicos a buscar información y a retomar las actividades. Dentro de la educación secundaria, ya estamos trabajando con un sistema nominal que tiene que ver con los chicos que se matricularon en marzo de 2020 y la condición pedagógica con la que se encontraban en diciembre”, indicó.

El mayor problema de abandono o contacto intermitente con la escuela se detectó en chicos de 6° grado de la escuela primaria y el nivel secundario, por eso estos centros apuntan principalmente a esa franja. “Allí es donde vemos que hay una necesidad de poder cubrir esos espacios que van a tener un trabajo de orientación a lo que después se realizará desde la escuela para la continuidad pedagógica”, explicó Linares.

Y amplió: “En el caso particular de secundaria, donde ya tenemos material hecho, muchos estudiantes no tuvieron vinculación con la escuela o tuvieron vinculación intermitente, algunas materias sí aprobaron y otras quedaron en proceso. En esas materias que quedaron en proceso ponemos módulos de intensificación de la enseñanza, que tienen que ver con los ejes prioritarios de contenidos”.

Los chicos que asistan a los centros serán orientados para poder realizar sus actividades y cuando se abran las escuelas, estas tendrán un tiempo de intensificación de la enseñanza que se estableció que será hasta el 31 de marzo.

“Es un tiempo complementario en el cual van a estar terminando de promocionar y aprobar todos los temarios mientras inician el ciclo lectivo 2021. Esas dos cuestiones se dan porque en el tiempo de pandemia, las situaciones de aprendizaje cambiaron abruptamente, entonces, esa idea de que todos juntos al mismo tiempo estaban aprendiendo lo mismo, no se dio”, cerró la funcionaria.

Un rol central y motivacional

Las radios escolares y la Escuela de Robótica tendrán roles centrales en la motivación de estos niños y jóvenes.

Así, las radios se usarán para comunicar y “contagiar a las familias de ese entusiasmo para que los chicos, y más que nada los adolescentes, retornen a la escuela cuando reabran en febrero y generar actividades socioeducativas que enganchen a los chicos con las actividades académicas”, comentó Cielo Linares, subsecretaria de Educación de Misiones.

Pero todo el trabajo va de la mano y articulado con la Escuela de Robótica, “eso nos permitió desarrollar un sistema de turnos para que si la demanda es mucha se puedan organizar los chicos, siempre respetando todas las condiciones sanitarias. La idea es que todos los chicos que estén interesados puedan asistir para recibir la orientación y material pedagógico para que sepan cómo retornar a las escuelas”.

El Territorio.